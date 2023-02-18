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Антонин Кински: жду возвращения России на международную арену. Уверен, всё наладится

Антонин Кински: жду возвращения России на международную арену. Уверен, всё наладится
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Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински рассказал о своём желании видеть возвращение России на международную арену. Напомним, в марте 2022 года национальную команду и российские клубы отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Конечно, я жду, что Россия вернётся на международную арену. Я думаю, что даже европейские спортсмены в этом заинтересованы, потому что повысится конкуренция. Мне кажется, что в самое ближайшее время возвращения России не будет.

Однако я уверен в том, что всё наладится и всё будет как было раньше. Я ожидаю возвращения России на международную арену. Уверен, что это так и будет. Но я не знаю, когда это произойдёт», — сказал Кински в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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