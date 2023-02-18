Хави поделился ожиданиями от матча с «Кадисом»

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес поделился ожиданиями от матча 22-го тура испанской Примеры с «Кадисом».

«Мы ожидаем более оборонительного соперника и более прямолинейной игры. С навесами с фланга, с разносторонними игроками со средним и нижним блоком. Я ожидаю матч с контролем мяча, и мы должны атаковать, используя пространство. Кадис очень хорошо защищается. В прошлом году мы проиграли дома. Последние несколько лет это стоило нам дорого. Это очень важные очки», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании нынешнего сезона. Сине-гранатовые опережают мадридский «Реал» на восемь очков. Игра с «Кадисом» состоится завтра, 19 февраля, и начнётся в 23:00 мск.