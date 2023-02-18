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Булыкин: интересно, как сложится судьба «Локомотива». Клуб совершил хорошие трансферы

Булыкин: интересно, как сложится судьба «Локомотива». Клуб совершил хорошие трансферы
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил подписания клуба в зимнее трансферное окно.

«Мне интересно, как сложится судьба «Локомотива» после возобновления чемпионата. Клуб совершил хорошие трансферы. Как мне кажется, всё должно получиться», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В зимнее трансферное окно состав «Локомотива» пополнили Сергей Пиняев и Максим Глушенков (оба — «Крылья Советов»), Илья Лантратов («Химки»), Херман Конти («Бенфика»), Игорь Смольников и Артём Дзюба (оба — свободные агенты).

После 17 матчей Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место. Возобновит сезон команда Михаила Галактионова матчами со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.

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