«Сочи» обыграл «Факел» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Факел» и «Сочи». Матч начался в 17:30 по московскому времени и закончился победой «Сочи» со счётом 4:2.

«Сочи» открыл счёт на шестой минуте. Гол забил Жоаозиньо после передачи Георгия Мелкадзе. Спустя две минуты Кирилл Заика удвоил преимущество сочинцев. На 11-й минуте Хызыр Аппаев отыграл один мяч. На 36-й минуте Георгий Мелкадзе забил третий мяч «Сочи», а на 53-й минуте Хызыр Аппаев вновь сократил отставание. На 69-й минуте Тимофей Шипунов установил окончательный счёт.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков в 17 матчах. «Факел» находится на 13-м месте с 13 баллами.