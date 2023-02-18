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«Сочи» обыграл «Факел» в товарищеском матче

«Сочи» обыграл «Факел» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Факел» и «Сочи». Матч начался в 17:30 по московскому времени и закончился победой «Сочи» со счётом 4:2.

«Сочи» открыл счёт на шестой минуте. Гол забил Жоаозиньо после передачи Георгия Мелкадзе. Спустя две минуты Кирилл Заика удвоил преимущество сочинцев. На 11-й минуте Хызыр Аппаев отыграл один мяч. На 36-й минуте Георгий Мелкадзе забил третий мяч «Сочи», а на 53-й минуте Хызыр Аппаев вновь сократил отставание. На 69-й минуте Тимофей Шипунов установил окончательный счёт.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков в 17 матчах. «Факел» находится на 13-м месте с 13 баллами.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
18 февраля 2023, суббота. 17:30 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи, Россия
0:1 Жоаозиньо – 6'   0:2 Заика – 8'   1:2 Аппаев – 11'   1:3 Мелкадзе – 36'   2:3 Аппаев – 53'   2:4 Шипунов – 69'
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