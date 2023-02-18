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«Манчестер Сити» упустил победу над «Ноттингем Форест» в матче 24-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» упустил победу над «Ноттингем Форест» в матче 24-го тура АПЛ
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Сегодня, 18 февраля, завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Сити Граунд». Стартовый свисток главного арбитра Грэма Скотта прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине «Манчестер Сити» полностью доминировал над хозяевами поля – практически 85% владения мячом и девять ударов по воротам соперника. Из них только один оказался пробит в створ, что в итоге привело к голу. Случилось это на 41-й минуте, когда Бернарду Силва поразил ворота «Ноттингем Форест» после передачи Джека Грилиша.

Во втором тайме ситуация на поле практически не изменилась – «горожане» долгое время владели мячом и имели множество опасных моментов, но увеличить своё преимущество им не удавалось. Зато это удалось хозяевам, когда на 84-й минуте нападающий Крис Вуд поразил ворота Эдерсона. Этот гол позволил сыграть «Ноттингем Форест» вничью — 1:1.

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
18 февраля 2023, суббота. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Б. Силва – 41'   1:1 Вуд – 84'
Комментарии
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