«Мы доминировали в матче». Артета — о победе «Арсенала» над «Астон Виллой»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал волевую победу своей команды над «Астон Виллой» (4:2) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы проявили большой характер и стойкость в игре, дважды отыгрались и в итоге победили. Мы должны извлечь некоторые уроки из сегодняшнего дня, особенно в первом тайме, когда мы не все простые вещи делали правильно, а затем позволили сопернику забить дважды. Но мы поговорили в перерыве, повысили индивидуальные стандарты и начали делать то, что должны были, и добились победы.
Они нанесли два удара и забили два гола, это их заслуга. Но во втором тайме мы их переиграли, создавали шанс за шансом и в целом доминировали в матче. Нам нужен был волшебный момент, и Жоржиньо его создал. Когда вы хотите быть на вершине, вы должны выигрывать матчи самыми разными способами. Вы должны забивать важные голы даже на 94-й минуте», — приводит слова Артеты BBC.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный:
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