«Я счастлив». Юрген Клопп — о победе «Ливерпуля» над «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Ньюкаслом» со счётом 2:0.

«Против 10 игроков в течение такого долгого времени мы, конечно, могли бы создать больше и забить больше, но в тот момент мы потеряли немного импульса и не смогли вернуть его на 100%, предоставив много возможностей для «Ньюкасла». Кто-то сказал мне, что в последний раз, когда мы не пропускали голы на выезде, это было в апреле, так что я счастлив.



Когда ты забиваешь третий гол, то игру можно заканчивать. Мы этого не сделали, поэтому нам пришлось бороться до конца. Но сегодня мы продвинулись ещё на один шаг вперёд.



Когда ты не в своей лучшей форме, ты должен бороться, и это то, что мы сделали, благодаря чему одержали нашу вторую победу подряд. Честно говоря, это здорово. У нас этого не было целую вечность, так что сегодня хороший день», — приводит слова Клоппа BBC.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе: