Ловчев — о натурализации Малкома и Клаудиньо: мы точно вот так хотим развить футбол?

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал новость о том, что игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.

«Как я понимаю, вопрос вызова в сборную Бразилии оба для себя закрыли — понимают, что туда не пробиться.

Применительно к России что это значит? Думаю, что «Зенит» в курсе возможных нюансов с лимитом на легионеров. То, что его ослабили в прошлом году, совсем не значит, что его же не ужесточат резко. В хоккее, например, у нас сейчас лимит довольно жёсткий. У «Зенита» дефицит русских игроков, нам говорят о том, что вкладываются большие деньги в молодёжный футбол, но по факту на основе это не отражается — там потенциальные и реальные сборники сидят на лавке.

То, что происходит — это же закрытие дороги для своих. Всё происходит ради того, чтобы здесь и сейчас во что бы то ни стало стать чемпионами, сделать себе побольше галочек, звёзд. Это удивительно.

Год мы говорим, мы слышим изо всех щелей о необходимости заняться молодёжным футболом, о том, что это шанс для российских игроков, а потом всё это заканчивается тем, что двум бразильцам дают российское гражданство. Зачем? Мы и так поняли, что у «Зенита» много денег. И много титулов. Дальше-то что? Предлагается порадоваться за бразильский «Зенит». Но это какая-то параллельная реальность. Мы точно вот так хотим развить российский футбол?» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.