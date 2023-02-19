Ван Дейк: «Ливерпуль» сделает всё, чтобы быть готовым к матчу с «Реалом»

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о победе своей команды в матче с «Ньюкаслом» (2:0).

«Победа и сохранение «сухими» ворот в матче с командой, потерпевшей поражение всего один раз в этом сезоне – это было вполне заслуженно. Очевидно, были моменты, когда мы могли бы сыграть лучше, но я невероятно счастлив нашим итоговым результатом. Я очень горжусь ребятами.



Этот сезон был непростым. Мы пропустили слишком много голов – к сожалению, иногда это тоже часть футбола. У «Ньюкасла» есть качественные игроки, но мы могли бы забить ещё два или три гола. Если бы мы закончили игру раньше, это ещё больше подорвало бы их уверенность.

Теперь мы сделаем всё необходимое, чтобы быть готовыми к матчу с мадридским «Реалом». Так же, как мы готовились последние несколько лет», — приводит слова ван Дейка BBC.

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