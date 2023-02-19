В Неаполе украли картину левой ноги Диего Марадоны

В Неаполе была похищена картина левой ноги аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщает Calciomercato.

Сообщается, картина находилась возле мурала с изображением Марадоны. Изображение представляет собой трёхмерное сканирование стопы Марадоны, напечатанное на холсте. Картина была создана в 1990 году по случаю второго чемпионства «Наполи» в чемпионате Италии.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Аргентинец умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Также в сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию, патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.

Пеле с Марадоной головой чеканят мяч: