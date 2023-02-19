Анчелотти рассказал о готовности «Реала» к матчу с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:0), высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«У нас всё в порядке. У нас была последняя проблема с Тчуамени. Кроос вернулся к тренировкам, думаю, Бензема будет в порядке во вторник… Мы приедем с хорошей динамикой и полной уверенностью в себе. Понемногу игроки восстанавливаются», — приводит слова Анчелотти AS.
Первый матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 21 февраля на «Энфилде». Ответная встреча состоится 15 марта.
Отметим, «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче прошлогоднего турнира именно «Ливерпуль».
Сенсации группового этапа Лиги чемпионов
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