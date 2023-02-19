Никола Валентич: моё мнение — Захарян круче Мудрика

Бывший футболист «Алании» Никола Валентич сравнил полузащитника московского Динамо Арсена Захаряна и украинского хавбека «Челси» Михаила Мудрика.
«Переход Захаряна в «Челси»? От этого мира можно всего ожидать. Если не смотреть на политическую сторону вопроса, то это вполне возможно, почему нет. Но играл бы он или сидел на скамейке запасных — решать только тренеру. Но у Арсена есть качества, их просто нужно показать. Это как взлетная полоса, надо разбежаться и взлететь — играть в основе. Ничего невозможного нет. Моё мнение — Захарян круче Мудрика», — приводит слова Валентича «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне чемпионата России Захарян принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив 2 гола и 5 результативных передач.
Мудрик показал свою работу в спортзале
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