Агент Азмуна — о матче с Россией: у Сердара нет причин не участвовать, он будет счастлив

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, оценил возможное участие иранского футболиста в товарищеском матче со сборной России, если таковой состоится.

«Я думаю, если Сердар будет в форме и все будет нормально, он будет счастлив сыграть в товарищеском матче против России. У него нет никаких причин не участвовать», — приводит слова Дурна Sport24.

28-летний Сердар Азмун дебютировал за сборную Ирана в мае 2014 года. С тех пор нападающий в 68 матчах забил 41 гол и отдал семь результативных передач. С 2013 по 2022 год Сердар Азмун выступал в Российской Премьер-Лиге за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Сейчас у иранского футболиста контракт с немецким «Байером», рассчитанный до лета 2027 года.