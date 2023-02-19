«Горжусь вами». Евсеев — о футболистах «Шинника», которые подрались с украинскими игроками
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Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев обратился к команде по поводу драки с украинскими футболистами «Миная». Об этом сообщил журналист Илья Казаков в телеграм-канале.
«С чего хочу начать. Были выходные, был инцидент. Поэтому от себя лично хочу сказать, что я горжусь вами. Вами я горжусь! Мы правильный выбор сделали в команде, дали отпор. Люди хотели хайпануть. Но вы это не сделали. Вас было мало, вы не отступили назад, а дали отпор. Видел там, кто валялся, кто бился. Ничего страшного», — сказал Евсеев перед тренировкой.
Напомним, драка между футболистами «Шинника» и «Миная» произошла вечером 13 февраля в одном из турецких отелей, где команды находились во время тренировочных сборов. Позднее обе команды покинули этот отель.
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