Александер-Арнольд: «Ливерпуль» начинает выглядеть командой, к которой мы привыкли

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (2:0).
«Для нас это очень важно. Это было большое дело. Мы одержали победу в матче с «Эвертоном», и это ничего бы не значило, если бы не подкрепили ещё одной победой. Красная карточка успокаивает игру для нас и усложняет её для них. Приехать сюда непросто, не так много команд побеждают здесь, поэтому мы рады забрать три очка домой.
В этом сезоне у нас не было особой уверенности. У нас были хорошие матчи, но пока не было стабильного периода. Надеюсь, это только начало. Мы привыкли к победным сериям на протяжении сезонов, мы знаем, как их развивать. Это начинает ощущаться, «Ливерпуль» начинает выглядеть командой, к которой мы привыкли. Есть положительные признаки. Но есть и вещи, которые нужно улучшить. Это отличный шаг для нас», — приводит слова Александера-Арнольда официальный сайт «Ливерпуля».
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