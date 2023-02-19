Джон Терри отреагировал на смерть своего бывшего одноклубника по «Челси» Кристиана Атсу

Бывший защитник и капитан «Челси» Джон Терри высказался после известия о смерти ганского нападающего Кристиану Атсу, с которым он играл в лондонском клубе. Атсу стал жертвой землетрясения в Турции.

«Покойся с миром, мой друг», — написал Джон Терри в «Твиттере».

По сообщениям представителей «Хатайспора», Кристиан Атсу накануне трагедии собирался вылететь из страны в поисках новой команды. Однако ганец отличился в последней игре и решил перенести перелёт во Францию на следующий день, который и стал роковым. После трагедии Атсу не могли найти на протяжении 12 дней. Землетрясение в Турции произошло ночью 6 февраля, а тело футболиста было найдено лишь 18 февраля.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик: