Алдонин: зачем Малкому и Клаудиньо гражданство РФ? Лучше доверять своим молодым игрокам
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Бывший российский полузащитник Евгений Алдонин прокомментировал новость о том, что бразильские футболисты санкт-петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.
«Зачем нужно российское гражданство Малкому и Клаудиньо? Если есть возможность задействовать их в футбольном плане, за сборную – на мой взгляд, лучше имеет смысл доверять своим молодым футболистам. Это моё мнение», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Отметим, что 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года в Токио.
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