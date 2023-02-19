Агент Верратти: невозможно представить его в другом клубе, Марко любит «ПСЖ»

Рафаэла Пимьента, агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, заявила, что итальянский футболист не собирается покидать парижскую команду.

«Будущее Марко Верратти? Невозможно представить Верратти в другом клубе, он хочет выступать за «ПСЖ». Невозможно. Он любит «ПСЖ», — приводит слова Пимьенты Telefoot.

30-летний Марко Верратти выступает за французскую команду с лета 2012 года, перейдя из «Пескары». В 25 матчах нынешнего сезона на счету итальянского полузащитника одна результативная передача. Соглашение между Верратти и «ПСЖ» истекает летом 2026 года.

«ПСЖ» набрал 54 очка в 23 матчах чемпионата Франции и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущий вторым «Марсель» на пять очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Баварией». Первый матч остался за командой из Мюнхена со счётом 1:0.

Фанаты «ПСЖ» избили болельщика «Баварии» на трибунах стадиона. Видеоролик: