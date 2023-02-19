Халк принёс победу «Атлетико Минейро» в добавленное время игры с «Патросиненсе»

В ночь с 18 на 19 февраля мск проходил матч чемпионата Минейро, в котором встречались «Атлетико» и «Патросиненсе». Игра началась в 22:30 мск и завершилась победой «Атлетико» со счётом 2:1.

На 24-й минуте счёт открыл Эдуардо Варгас. На 32-й минуте полузащитник «Атлетико» Ревер забил в свои ворота. На десятой минуте добавленного ко второму тайму времени экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» Халк забил гол после сильного удара с угла штрафной площади.

«Атлетико» занял первое место в группе с «Атлетиком», «Порту Алегри» и «Вилла-Нова», набрав 16 очков в шести матчах. Халк забил шесть голов в турнире.

В 2021 году Халк стал чемпионом Бразилии в составе «Атлетико Минейро». Ранее футболист выступал за «Шанхай СИПГ».