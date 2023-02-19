Валерий Кечинов: не очень хорошо отношусь к натурализации Малкома и Клаудиньо

Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался о возможной натурализации бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Не очень хорошо отношусь к натурализации Малкома и Клаудиньо. Всё-таки нужно ставку делать на своих футболистов: давать им больше развиваться и проявлять себя. Уверен, что и Малком, и Клаудиньо приехали сюда зарабатывать деньги. Они их заработают, уедут в другое место — и всё. В нынешнее время нужно больше доверять российским футболистам», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года, перейдя из «Барселоны». Состав «Зенита» Клаудиньо пополнил спустя два сезона, перейдя из бразильского «РБ Брагантино».