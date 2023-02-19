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«Барселона» — «Кадис»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 23:00 мск

«Барселона» — «Кадис»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 19 февраля, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» дома примет «Кадис». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра матча Пабло Гонсалеса Фуэртеса прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Также матч можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.

«Барселона» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу испанского чемпионата. У подопечных Хави в активе 56 очков, а их отрыв от «Реала» составляет пять очков. Но «сливочные» уже сыграли свой матч 22-го тура, и если каталонцы победят, то разрыв станет прежним — восемь очков.

«Кадис» продолжает бороться за выживание в подвале таблицы. В данный момент команда занимает 16-е место и в случае поражения в игре с «Барселоной» рискует опуститься в зону вылета.

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