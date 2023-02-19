DFB начал расследование в отношении Нагельсмана из-за поведения в матче с «Боруссией» М

Немецкий футбольный союз (DFB) инициировал расследование в отношении главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана. Напомним, в матче с гладбахской «Боруссией» мюнхенцы остались в меньшинстве на восьмой минуте после удаления Дайо Юпамекано. «Бавария» пропустила гол спустя пять минут после красной карточки. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Боруссии», а Нагельсман не сдержал эмоций и подбежал к судейской. Позже он высказался о работе бригады арбитров.
«Контрольный комитет Немецкого футбольного союза (DFB) проведёт расследование в отношении главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана после игры с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Специалист повёл себя неспортивно по отношению к судейской бригаде. Этому предшествовала красная карточка в адрес защитника «Баварии» Юпамекано.
Контрольный комитет попросит Нагельсмана прокомментировать предполагаемый инцидент. После того как это случится, комитет примет решение о дальнейшем ходе разбирательства. Тренер уже извинился за свои слова в адрес судей», — гласит заявление DFB.
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