«Барселона» — «Кадис»: стартовые составы команд на матч 22-го тура Ла Лиги

Сегодня, 19 февраля, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» дома примет «Кадис». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра матча Пабло Гонсалеса Фуэртеса прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: тер Штеген — Кунде, Кристенсен, Гарсия, Бальде — Роберто, Ф. де Йонг, Гави — Ф. Торрес, Левандовски, Фати.

«Кадис»: Ледесма — Арсамедния, Эрнандес, Хименес, Карселен — Алькарас, Эскаланте, Окампо, Фернандес, Бонгонда — Марти.

«Барселона» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу испанского чемпионата. У подопечных Хави в активе 56 очков, а их отрыв от «Реала» составляет пять очков. «Кадис» продолжает бороться за выживание в подвале таблицы. В данный момент команда занимает 16-е место и в случае поражения рискует опуститься в зону вылета.