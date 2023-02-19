Вячеслав Чанов: если у Головина есть предложения от других клубов, надо двигаться дальше

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину стоит рассмотреть вариант с переходом в более сильный европейский клуб, если он получит подобное предложение.
«Монако» достаточно известная команда, и уровень французского футбола мы тоже знаем. Переходить куда-то — это его решение, и мы не знаем ни о каких предложениях.
Интересно ли мне увидеть Головина в другой команде? Конечно, всегда хочется, чтобы наши футболисты играли в европейских командах, как можно топовее: «Баварии», «Барселоне», «Реале» и других. Вполне возможно, что Головина всё устраивает в «Монако». Если есть предложение от других клубов, то надо двигаться дальше», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.
Сегодня, 19 февраля, Головин забил шестой гол в текущем розыгрыше чемпионата Франции и помог своей команде одержать победу в игре с «Брестом» (2:1).
- 19 февраля 2023
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