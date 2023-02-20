Источник из окружения Роналду сообщил, что игрок перестал сдерживать себя эмоционально

Поведение нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду изменилось после смерти новорождённого ребенка в апреле прошлого года.
Как сообщил L’Equipe человек из окружения как самого форварда, так и его бывшего агента Жорже Мендеша, игрок был подавлен вследствие утраты сына.
«Он перестал себя сдерживать. Когда главный тренер его раздражал, Роналду его посылал. То же самое было и при общении с Мендешем», – приводит слова источника из окружения футболиста L’Equipe.
«Аль-Наср» на данный момент возглавляет таблицу, опережая «Аль-Иттихад» из Джидды и «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда по дополнительным показателям.
Напомним, Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. В предыдущем матче португалец оформил покер.
Болельщики «Аль-Насра» скандируют имя Роналду:
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