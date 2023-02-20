Орлов объяснил, почему Мамаев не смог раскрыться, приведя в пример Месси

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о завершившем карьеру российском футболисте Павле Мамаеве.
«Я видел Мамаева, когда он только начинал. Он был способный. Но, видимо, у него сложности с характером. Он оказался не коммуникабельным. В ЦСКА никак не мог найти общий язык.
В игровых видах спорта надо, чтобы спортсмен был общительным и коммуникабельным. А Мамаев замкнутый парень, весь в себе. Поэтому и не раскрылся его талант.
Посмотрите на Месси — он всегда улыбается, со всеми в хороших отношениях. Может, поэтому он и стал тем, кем стал. Месси — образец. Он вместил в себя то, что должно быть в настоящем спортсмене», — приводит слова Орлова Sport24.
Мамаев объявил о завершении карьеры 11 февраля. Он находился в статусе свободного агента после ухода из «Химок» в июле 2022 года.
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