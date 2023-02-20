Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов объяснил, почему Мамаев не смог раскрыться, приведя в пример Месси

Орлов объяснил, почему Мамаев не смог раскрыться, приведя в пример Месси
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о завершившем карьеру российском футболисте Павле Мамаеве.

«Я видел Мамаева, когда он только начинал. Он был способный. Но, видимо, у него сложности с характером. Он оказался не коммуникабельным. В ЦСКА никак не мог найти общий язык.

В игровых видах спорта надо, чтобы спортсмен был общительным и коммуникабельным. А Мамаев замкнутый парень, весь в себе. Поэтому и не раскрылся его талант.

Посмотрите на Месси — он всегда улыбается, со всеми в хороших отношениях. Может, поэтому он и стал тем, кем стал. Месси — образец. Он вместил в себя то, что должно быть в настоящем спортсмене», — приводит слова Орлова Sport24.

Мамаев объявил о завершении карьеры 11 февраля. Он находился в статусе свободного агента после ухода из «Химок» в июле 2022 года.

Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду?

Самые яркие моменты карьеры Павла Мамаева. Да, он запомнился не только скандалами Самые яркие моменты карьеры Павла Мамаева. Да, он запомнился не только скандалами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023