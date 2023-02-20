Адесойе Ойеволе рассказал, что «Тамбов» должен ему 7 миллионов рублей

Защитник «Оренбурга» Адесойе Ойеволе высказался о долгах «Тамбова» перед ним.
«Около семи миллионов рублей. И полтора года футбольной жизни они мне ещё должны.
Знаете, не жалею совсем. Клянусь. За полтора года в «Тамбове» я увидел то, чего не видел за остальные 20 футбольной карьеры. Я думал, что такого быть просто не может. История про поездку из Тамбова в Саранск на матч со «Спартаком», который, к слову, мы выиграли со счётом 2:0. На улице шёл сильный дождь, мы заходим в автобус, а там по щиколотку вода. Александр Витальевич Григорян сказал, что кто как хочет, так и едет. Сели по своим машинам, поехали в Саранск, где в итоге обыграли «Спартак». Такие моменты точно не встретишь нигде.
Да, чтобы представлять футбольный клуб «Тамбов», мы ничего не получали, а ещё и тратили. У нас не все футболисты имели какую‑то подушку безопасности, поэтому кому‑то приходилось брать в долг», – приводит слова Ойеволе «Матч ТВ».
- 20 февраля 2023
-
05:43
-
05:43
-
05:39
-
05:34
-
05:28
-
04:56
-
04:38
-
04:33
-
04:30
-
04:14
-
04:05
-
04:02
-
03:53
-
03:47
-
03:43
-
03:01
-
03:00
-
02:39
-
02:33
-
02:23
-
02:03
-
01:52
-
00:54
-
00:52
-
00:43
-
00:43
-
00:39
-
00:37
-
00:35
-
00:15
-
00:01
- 19 февраля 2023
-
23:53
-
23:48
-
23:47
-
23:39