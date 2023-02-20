Адесойе Ойеволе рассказал, что «Тамбов» должен ему 7 миллионов рублей

Защитник «Оренбурга» Адесойе Ойеволе высказался о долгах «Тамбова» перед ним.



«Около семи миллионов рублей. И полтора года футбольной жизни они мне ещё должны.



Знаете, не жалею совсем. Клянусь. За полтора года в «Тамбове» я увидел то, чего не видел за остальные 20 футбольной карьеры. Я думал, что такого быть просто не может. История про поездку из Тамбова в Саранск на матч со «Спартаком», который, к слову, мы выиграли со счётом 2:0. На улице шёл сильный дождь, мы заходим в автобус, а там по щиколотку вода. Александр Витальевич Григорян сказал, что кто как хочет, так и едет. Сели по своим машинам, поехали в Саранск, где в итоге обыграли «Спартак». Такие моменты точно не встретишь нигде.



Да, чтобы представлять футбольный клуб «Тамбов», мы ничего не получали, а ещё и тратили. У нас не все футболисты имели какую‑то подушку безопасности, поэтому кому‑то приходилось брать в долг», – приводит слова Ойеволе «Матч ТВ».