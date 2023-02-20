Левандовски — второй после Роналду по скорости достижения отметки в 15 голов в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился забитым мячом в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0). Для польского форварда этот гол стал 15-м в Ла Лиге. Для этого ему понадобилось 19 матчей. Быстрее первые 15 мячей в чемпионате Испании в XXI веке забивал лишь форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду (17 матчей) в сезоне-2009/2010. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

34-летний Левандовски стал игроком «Барселоны» летом 2022 года, перейдя из мюнхенской «Баварии». Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. Всего в текущем сезоне нападающий забил 24 мяча и сделал шесть результативных передач в 29 встречах.

Видеообзор. «Барселона» — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 22-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.