Роберт Ренан прибыл в расположение «Зенита» в Санкт-Петербурге. Фото
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Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан, пополнивший состав команды в зимнее трансферное окно, присоединился к сине-бело-голубым в Санкт-Петербурге и встретился с главным тренером петербуржцев Сергеем Семаком.
19-летний Ренан перешёл в «Зенит» в рамках сделки по переходу нападающего Юри Алберто в бразильский «Коринтианс». Новичок сине-бело-голубых будет выступать за санкт-петербуржскую команду под 77-м номером.
Напомним, бразильский защитник пропустил все три этапа зимних тренировочных сборов «Зенита» в Катаре, Дубае и Иране из-за того, что находился в расположении молодёжной сборной Бразилии, в составе которой стал победителем Кубка Америки. Ренан уже провёл первую тренировку в составе «Зенита».
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