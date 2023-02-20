«ПСЖ» заинтересован в подписании трёх французских футболистов из Бундеслиги

«ПСЖ» хочет подписать трёх французских футболистов, выступающих в чемпионате Германии. Об этом сообщает издание L'Equipe.
По информации источника, парижане нацелились на двух игроков мёнхенгладбахской «Боруссии», Маркуса Тюрама и Ману Коне, а также на форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани. Кандидатура нападающего франкфуртского клуба является приоритетной для «ПСЖ». Трансфер Коло Муани, которым также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Бавария», может обойтись парижанам в € 80–100 млн. Если же «ПСЖ» не удастся подписать игрока «Айнтрахта», французы отдадут предпочтение Тюраму, который покинет «Боруссию» летом на правах свободного агента. За полузащитника Ману Коне парижане могут заплатить € 25–35 млн.
У 24-летнего Коло Муани 15 голов и 14 голевых передач в 30 матчах за «Айнтрахт» в текущем сезоне. 25-летний Тюрам отметился 14 забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами в 22 встречах за «Боруссию». 21-летний Коне смог забить лишь один гол и сделать один голевой пас в 20 играх.
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