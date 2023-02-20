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В «Локомотиве» огласили бюджет клуба

В «Локомотиве» огласили бюджет клуба
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных огласил бюджет железнодорожников, отметив, что он входит в шестёрку самых крупных в Российской Премьер-Лиге.

«5,6 миллиарда рублей, это открытая информация. Он стабильный и не менялся на протяжении нескольких лет. И в сторону увеличения разговоров точно вестись не будет. Неплохой, безусловно. Он позволяет работать клубу, академии, женской команде. Не самый большой, но в первой шестёрке нашей лиги», — приводит слова Нагорных «Спорт-экспресс».

«Локомотив» в текущем сезоне занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных туров, набрав 13 очков. В первом матче в рамках чемпионата России после зимнего перерыва красно-зелёные сыграют с «Ростовом» 4 марта.

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