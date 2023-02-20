«Надо доверять, иначе кто будет работать завтра?» «Локомотив» — о выборе Галактионова

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о причинах, по которым на пост главного тренера команды был выбран Михаил Галактионов, отметив, что специалист умеет работать с молодыми игроками, что является частью стратегии железнодорожников.
«Мы рассматривали несколько вариантов, фамилии называть не буду, но в итоге остановились на Галактионове. Во-первых, опыт приобретается и он уже работал в клубах РПЛ. Мы смотрели в том же «Пари НН», как организована работа тренера и с точки зрения дисциплины, и в плане выполнения тренерского задания. Наша стратегия подразумевает развитие молодых игроков. Галактионов успешно работал и с юношеской, и с молодёжной сборными России.
Кроме того, если мы говорим о будущем российского футбола, то у нас должен быть не только Карпин. Должна расти плеяда новых тренеров, это задача нашего футбола. Иначе кто будет работать завтра? Значит, надо доверять», — приводит слова Нагорных «Спорт-экспресс».
О назначении Галактионова было объявлено в ноябре 2022 года. Первый матч во главе «Локомотива» специалист проведёт в Кубке России 23 февраля с московским «Спартаком».
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