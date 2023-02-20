Первый тренер Кокорина: Саше нравится на Кипре, пусть получает гражданство этой страны

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявил, что российскому форварду следует принять гражданство Кипра.

«Саша уже взрослый человек, поэтому если ему нравится играть на Кипре, то пусть получает гражданство этой страны. Человек играет в футбол, его всё устраивает в «Арисе». Ситуация такая же, как и с бразильцами Малкомом и Клаудиньо, которые приехали играть в Россию и скоро получат наше гражданство. Это нормальное явление в футболе.



Кокорин понимает, что ему лучше. Саше больше тридцати лет, и, думаю, в сборной России мы его больше не увидим. Раз он принял такое решение, то вряд ли отступит. Стоит пожелать Александру только удачи», — приводит слова Стаферова Sport24.

31-летний Кокорин присоединился к «Арису» перед началом текущего сезона, перейдя в кипрский клуб на правах аренды из итальянской «Фиорентины».