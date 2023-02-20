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Сын Аленичева: играть в «Порту» — это мечта для многих. Но для меня — далеко нет

Сын Аленичева: играть в «Порту» — это мечта для многих. Но для меня — далеко нет
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Полузащитник Даниил Аленичев, сын известного экс-футболиста сборной России Дмитрия Аленичева, признался, что не мечтает играть в «Порту», как его отец. Даниил считает, что есть более высокая планка, чем португальский гранд.

«Играть в «Порту» — мечта? Уверен, для многих — да. Для меня — далеко нет. Почему? Всё просто. Считаю, есть гораздо выше планка и уровень, чем «Порту», — приводит слова Даниила Аленичева Sport24.

Напомним, 18-летний Даниил Аленичев — воспитанник академий «Локомотива» и «Спартака». Сейчас он играет в Португалии в системе клуба «Лейшойнш». Его отец, Дмитрий Аленичев, в бытность игроком был футболистом обеих московских команд, а в Португалии выступал за «Порту». Также он играл в составе итальянских «Ромы» и «Перуджи».

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