Колыванов: у «Крыльев Советов» и «Динамо» равные шансы на выход в полуфинал Кубка России
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Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов» в 1/4 финала Фонбет Кубка России. Напомним, игра состоится 23 февраля в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.
«Для «Крыльев» и для «Динамо» кубковый матч станет первым в 2023 году. Жду как можно больше голов и красивой игры. Две команды играют в открытый футбол. Будет интересно.
У кого больше шансов пройти в Кубке? Шансы в этом противостоянии равны. «Динамо» неплохо выглядит. Так же как и «Крылья Советов». Результат в их очном противостоянии может быть любым, так как прошло уже 2,5 месяца с последнего официального матча», — приводит слова Игоря Колыванова «РБ Спорт».
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