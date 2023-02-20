Колыванов: у «Крыльев Советов» и «Динамо» равные шансы на выход в полуфинал Кубка России

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов» в 1/4 финала Фонбет Кубка России. Напомним, игра состоится 23 февраля в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

«Для «Крыльев» и для «Динамо» кубковый матч станет первым в 2023 году. Жду как можно больше голов и красивой игры. Две команды играют в открытый футбол. Будет интересно.

У кого больше шансов пройти в Кубке? Шансы в этом противостоянии равны. «Динамо» неплохо выглядит. Так же как и «Крылья Советов». Результат в их очном противостоянии может быть любым, так как прошло уже 2,5 месяца с последнего официального матча», — приводит слова Игоря Колыванова «РБ Спорт».