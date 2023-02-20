Нагорных: Дзюба токсичный? Его бэкграунд — рекорды по числу забитых мячей в РПЛ и сборной

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, почему в клубе приняли решение о подписании нападающего Артёма Дзюбы, несмотря на негативную репутацию форварда.
«Дзюба токсичный и у него негативный бэкграунд? Его бэкграунд — рекорды по числу забитых мячей в РПЛ и сборной. Любой спортсмен — всегда непростой человек. Тем более лидер. Я в своей практике работы общался со многими звёздами российского спорта и могу сказать, что просто не бывает ни с кем. Но в этом и заключается искусство управления, чтобы все возможные сильные стороны направить на достижение результата», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».
34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона. Перед этим футболист выступал за турецкий «Адана Демирспор», сыграв за клуб пять матчей, в которых забил один гол.
- 20 февраля 2023
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