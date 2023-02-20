Сёмин — о дерби «Локомотив» — «Спартак»: Кубок России всегда приносит много неожиданностей
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матчей команды со «Спартаком» в плей-офф Фонбет Кубка России.
«Не могу сказать, кто будет фаворитом в кубковой встрече. Кубок всегда приносит много неожиданностей. Будем смотреть!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Матчи между «Локомотивом» и «Спартаком» состоятся 22 февраля («РЖД Арена») и 27 февраля («Открытие Банк Арена») соответственно.
Юрий Сёмин тренировал железнодорожников с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010, а также с 2016 по 2020 год. Вместе с «Локомотивом» Сёмин выиграл 12 трофеев, включая три победы в Российской Премьер-Лиге. «Локо» является последней командой, выигрывавшей РПЛ до начала гегемонии «Зенита».
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