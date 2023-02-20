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Быстров ответил Попову, который раскритиковал «Зенит» за поражение в матче с «Сепаханом»

Быстров ответил Попову, который раскритиковал «Зенит» за поражение в матче с «Сепаханом»
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Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров заступился за сине-бело-голубых на фоне критики от Алексея Попова. Ранее экс-капитан «Амкара» заявил, что поражение «Зенита» в товарищеском матче с иранским «Сепаханом» (0:2) — это позор.

«Видимо, Алексей Попов за свою карьеру не привык проигрывать — сплошные победы были у человека, очевидно же. Причём в каждом матче, в товарищеском в том числе.

Но, честно говоря, проигрыш футболистов «Зенита» в любом товарищеском матче лично меня никак не удивляет. Абсолютно неважен результат в товарняках, главное — подготовка к чемпионату. В предсезонке можно проиграть вообще всё, что можно и нельзя, но выиграть чемпионат.

Думаю, каждый тренер будет стремиться именно к такому, нежели выигрывать все встречи в предсезонке и [проиграть] чемпионат», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

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