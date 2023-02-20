В «Шиннике» сообщили, что турецкий отель признал вину в произошедшей драке с «Минаем»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков рассказал новые детали о драке российских игроков с футболистами украинского «Миная». Напомним, драка между футболистами «Шинника» и «Миная» произошла вечером 13 февраля в одном из турецких отелей, где команды находились во время тренировочных сборов. Позднее обе команды выселились из гостиницы.

«Мы действуем поступательно. Сейчас ждем ответ от агентства-организатора. Обращался ли „Шинник“ в полицию? Клуб в лице меня не обращался. Может быть, кто-нибудь лично мог обратиться, но у меня такой информации нет. Я этого делать и не мог, потому что меня не было на месте. Вызывая полицию, надо рассказать о произошедшем, но я не был свидетелем всего.



Кроме того, сложно обращаться в полицию в другую страну. Если бы это произошло в России, мы сделали бы это и провели бы расследование. Здесь есть заинтересованное лицо – отель, который находится в Турции. Поэтому они пытались все свалить на нас и украинскую команду. Но все свелось к тому, что они сами признали, что не уведомили ни одну из сторон. Да, они хотели заработать. Здесь видится вина отеля.



Ждёт ли «Шинник» какую-то компенсацию? У нас есть агент-организатор. Все наши взаимоотношения связаны с ним. Оплата сборов происходит через него. Если организатор будет требовать какую-то компенсацию от отеля, тогда да. Но сначала мы должны получить ответ от агентства. Вина отеля видится четко. Российское консульство в Турции также подтвердило, что отель признал вину в произошедшем.



Но основной вопрос здесь не финансовый. «Шинник» если и получит компенсацию, то это не основная история. Главное – устранять такие истории в будущем, чтобы дальше такого не повторилось. Надеюсь, отель в дальнейшем не будет вести себя так халатно. Безопасность должна быть превыше всего», — приводит слова Кулакова «РБ Спорт».