Игрок «Ахмата» Бериша объяснил, за счёт чего клуб часто успешно играет с «Зенитом»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша объяснил, за счёт чего команде часто удаётся успешно выступать в матчах с санкт-петербургским «Зенитом».

«Почему «Ахмат» удачно играет с «Зенитом»? Всё просто: «Зенит» играет в футбол, не закрывается на своей половине поля. Это даёт шансы создавать моменты, в игре с питерцами всегда много свободного пространства. В таких условиях команда и я могут использовать эти зоны, забивать голы. Каждый раз, когда мы играем против «Зенита», я полностью заряжен. Это мои любимые матчи, потому что у них классная команда. В матчах с «Зенитом» ты чувствуешь, что такое настоящий футбол», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Ахмат» одержал гостевую победу в Санкт-Петербурге (2:1). Грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров и на три очка отставая от идущих выше ЦСКА и «Ростова».



Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате»: