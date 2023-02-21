Игрок «Ахмата» Бериша объяснил, за счёт чего клуб часто успешно играет с «Зенитом»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша объяснил, за счёт чего команде часто удаётся успешно выступать в матчах с санкт-петербургским «Зенитом».
«Почему «Ахмат» удачно играет с «Зенитом»? Всё просто: «Зенит» играет в футбол, не закрывается на своей половине поля. Это даёт шансы создавать моменты, в игре с питерцами всегда много свободного пространства. В таких условиях команда и я могут использовать эти зоны, забивать голы. Каждый раз, когда мы играем против «Зенита», я полностью заряжен. Это мои любимые матчи, потому что у них классная команда. В матчах с «Зенитом» ты чувствуешь, что такое настоящий футбол», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Ахмат» одержал гостевую победу в Санкт-Петербурге (2:1). Грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров и на три очка отставая от идущих выше ЦСКА и «Ростова».
Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате»:
- 21 февраля 2023
-
10:35
-
10:33
-
10:21
-
10:17
-
10:05
-
10:04
-
09:55
-
09:53
-
09:39
-
09:39
-
09:31
-
08:57
-
08:55
-
08:48
-
08:40
-
08:30
-
08:29
-
08:15
-
08:07
-
07:55
-
07:32
-
07:25
-
07:02
-
06:55
-
06:49
-
06:45
-
06:26
-
05:59
-
05:40
-
05:29
-
04:40
-
04:36
-
04:04
-
04:02
-
03:53