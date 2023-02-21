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Бракамонте: сыграет ли Месси на ЧМ-2026? Должен сыграть и в 2030, и в 2034 году

Бракамонте: сыграет ли Месси на ЧМ-2026? Должен сыграть и в 2030, и в 2034 году
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Бывший форвард ФК «Москва», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте ответил на вопрос, сыграет ли его соотечественник Лионель Месси за сборную Аргентины на чемпионате мира в 2026 году.

«Сыграет ли Месси на чемпионате мира в 2026 году? Надо сыграть. Даже если не хочет, пусть приезжает в сборную, находится на скамейке, кричит оттуда, выходит на серию пенальти (смеётся). Не только в 2026 году, но и в 2030-м, и в 2034-м. Месси должен играть до 50 лет», — сказал Бракамонте в видео на YouTube-канале «Блогбастер».

На чемпионате мира в Катаре аргентинцы завоевали главный титул, в драматичном финальном матче обыграв Францию по пенальти. Для Месси эта победа стала первой на мировых первенствах.

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