Бериша — о Fan ID: без фанатов скучно. Когда вижу полные трибуны, готов умереть на поле

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша высказался о паспорте болельщика — Fan ID, который теперь необходим для посещения всех матчей РПЛ.



«Я очень люблю, когда трибуны полные. Это наша поддержка, наше зарядное устройство. Всегда хочу, чтобы на «Ахмат-Арене» было как можно больше фанатов. Мы играем для них, мы пытаемся делать их счастливее. Когда я вижу людей на трибунах – готов умереть на поле. У нас с фанатами схожая ментальность. Думаю, это одна из причин, почему я так долго в этом клубе. Мы никогда не сдаёмся, всегда сражаемся.



Я не слышал о бойкоте из-за Fan ID. Но я считаю, что клубы нуждаются в фанатах. Без их поддержки это не футбол. Когда на стадионе мало болельщиков, игрокам становится скучно. Никто не кричит, никто ничего не скандирует. В такие моменты мы чувствуем себя не в своей тарелке. Игроки не сконцентрированы на 100%, некоторые думают: «Даже если я сыграю плохо, меня всё равно никто не увидит». Так быть не должно. К примеру, когда мы играем против больших команд, поддержка фанатов просто огромна. Но, когда матчи не такие интересные, её меньше. И это тоже причина, по которой мы теряем очки в таких играх. Это то, что нам нужно изменить. Нам нужно своей игрой привлекать фанатов на стадион», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате»: