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Игрок «Ахмата» Бериша: почему вообще Россия забанена УЕФА и ФИФА? Тут нет рисков для жизни

Игрок «Ахмата» Бериша: почему вообще Россия забанена УЕФА и ФИФА? Тут нет рисков для жизни
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал отстранение российских клубов и сборной от международных соревнований.

«Конечно, это грустно, что российские клубы забанили. Не только мне, а всей команде. У нас были бы хорошие шансы бороться за еврокубки. Я не понимаю, почему вообще Россия забанена в УЕФА? Каждый клуб корректен к игрокам, к контрактам. Футбол должен быть вне политики. Это нечестно по отношению к командам и игрокам. Решение ФИФА и УЕФА я не могу принять. Мы игроки, мы делаем нашу работу, клуб платит нам зарплату, уважает нас. Почему мы не можем играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы?

В России нет никаких рисков для жизни. Клуб уважает меня, корректен к каждому игроку. Спасибо всем, кто поддерживает «Ахмат». За все шесть лет здесь я вообще не испытывал проблем, нам ни разу не задерживали зарплату. Это же тоже важно. Я играю не ради денег, все в клубе знают, что я предпочёл бы не получать зарплату, если бы я не выходил на поле. Но я делаю всё для клуба, а он для меня», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате»:

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