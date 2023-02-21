Камоцци: лучше не рисковать здоровьем болельщиков и перенести матч «Локомотив» — «Спартак»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о погодных условиях во время завтрашнего матча красно-белых с «Локомотивом» в Кубке России. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице России опустится до -14 °C.



«Лучше перенести матч «Локомотив» — «Спартак», чем играть в -14. Лучше не рисковать здоровьем футболистов и болельщиков», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится завтра, 22 февраля, и начнётся в 20:00 по московскому времени. Игра пройдёт на «РЖД Арене». Ответная встреча на «Открытие Банк Арене» запланирована на 27 февраля.