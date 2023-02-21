Спортивный директор «Хатайспора» погиб в результате землетрясений в Турции
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«Хатайспор» сообщил о гибели спортивного директора клуба Танера Савута, который стал жертвой серии землетрясений в Турции.
«Мы глубоко опечалены потерей Танера Савута. Выражаем соболезнования его семье и поклонникам. Мы не забудем тебя, Танер. Ты навсегда останешься в наших сердцах», — гласит заявление пресс-службы клуба.
Ранее футболист «Хатайспора» Кристиан Атсу был найден погибшим под завалами. Ганец ушёл из жизни в возрасте 31 года. За свою карьеру футболист успел поиграть за английские «Челси», «Эвертон», «Ньюкасл» и «Борнмут», португальский «Порту», испанскую «Малагу» и другие клубы. К турецкому «Хатайспору» Атсу присоединился только в сентябре 2022 года.
В результате землетрясений в Турции и Сирии погибли десятки тысяч человек.
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