Новичок «Факела» Брахими: знаю, что «Факел» — это огонь
Поделиться
Полузащитник «Факела» Мохамед Брахими, зимой перешедший в воронежский клуб, оценил поведение болельщиков команды.
«Знаю, что «Факел» – это огонь. Круто, нам нравится это. Ещё мы смотрели ваши видео с матчей на YouTube. Болельщики просто сумасшедшие! Кажется, весь город живёт, чтобы ходить на матчи «Факела», да? Скорее бы матч с «Химками», мы очень ждём этого.
Вообще тут более интенсивные тренировки, если сравнивать с тем, к чему мы привыкли. И стиль игры «Факела» тоже другой. В «Ботеве» ты больше времени проводишь с мячом. А здесь постоянный контакт, единоборства, физическая составляющая очень важна. Тут в каждом эпизоде ты должен отдать себя на 200%, другого варианта просто нет», — цитирует Брахими пресс-служба клуба.
Комментарии
- 21 февраля 2023
-
18:16
-
18:15
-
18:10
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:49
-
17:44
-
17:37
-
17:36
-
17:33
-
17:21
-
17:15
-
17:15
-
17:15
-
17:08
-
17:00
-
16:54
-
16:45
-
16:45
-
16:45
-
16:35
-
16:32
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:20
-
16:16
-
16:11
-
16:11
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:50
-
15:48
Партнерский контент