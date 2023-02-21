Новичок «Факела» Брахими: знаю, что «Факел» — это огонь

Полузащитник «Факела» Мохамед Брахими, зимой перешедший в воронежский клуб, оценил поведение болельщиков команды.

«Знаю, что «Факел» – это огонь. Круто, нам нравится это. Ещё мы смотрели ваши видео с матчей на YouTube. Болельщики просто сумасшедшие! Кажется, весь город живёт, чтобы ходить на матчи «Факела», да? Скорее бы матч с «Химками», мы очень ждём этого.

Вообще тут более интенсивные тренировки, если сравнивать с тем, к чему мы привыкли. И стиль игры «Факела» тоже другой. В «Ботеве» ты больше времени проводишь с мячом. А здесь постоянный контакт, единоборства, физическая составляющая очень важна. Тут в каждом эпизоде ты должен отдать себя на 200%, другого варианта просто нет», — цитирует Брахими пресс-служба клуба.