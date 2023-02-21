Новичок «Факела» Рабеи: российская лига сильнее болгарской

Полузащитник «Факела» Реда Рабеи, зимой перешедший в воронежский клуб, рассказал, как узнал об интересе воронежской команды.
«Мы играли с российскими командами в контрольных матчах нынешней зимой. И вдруг президент «Ботева» сообщил, что к нам есть интерес. После этого всё развивалось довольно быстро. Мы сами ответили согласием, потому что хотим развиваться. Российская лига сильнее болгарской, это факт.
Думаем, что в официальных матчах весной будет ещё жёстче. Будет очень много борьбы, столкновений. Надо будет проявлять волю, чтобы побеждать. У «Факела» есть задача, а мы приехали, чтобы помочь её решить. Мы готовы», — цитирует Рабеи пресс-служба клуба.
Реда Рабеи – центральный полузащитник, который был одним из ключевых игроков «Ботева». За два года в болгарском клубе на его счету 58 матчей, три гола и две результативные передачи. Ранее он выступал за датский «Фремад Амагер» и французский «Амьен».
- 21 февраля 2023
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