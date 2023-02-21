Лионель Месси встретился с Серхио Бускетсом и Жорди Альбой в Барселоне. Фото

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, прилетевший накануне в одноимённый испанский город, встретился со своими экс-одноклубниками — полузащитником Серхио Бускетсом и защитником Жорди Альбой.

Лионель Месси находился в структуре «Барселоны» c 2000 по 2021 год. За первую команду сине-гранатовых аргентинский нападающий в 778 матчах забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи. 1,5 года назад Месси покинул «Барселону», так как клуб не смог подписать с ним новое соглашение. Новый контракт по испанским правилам не может составлять менее 50% от предыдущего, поэтому «Барселона», по сей день испытывающая финансовые проблемы, не смогла найти средства.

Лионель Месси прилетел в Барселону. Видеоролик: