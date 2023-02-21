Денис Глушаков показал, как его маленькая дочка встретила папу после сборов
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Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков в своём телеграм-канале поделился видео, на котором его дочь встречает папу, вернувшегося с тренировочных сборов.
36-летний Денис Глушаков подписал контракт с нижегородской командой до конца сезона с возможностью продления. Начинал нынешний сезон полузащитник в «Химках», за которые в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубке России забил гол и отдал результативную передачу. Ранее Глушаков также выступал за «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». На его счету также 57 матчей в составе сборной России.
Денис Глушаков женат на полузащитнице женского ЦСКА и сборной России Ксении Коваленко, являющейся обладательницей Кубка России и победительницей чемпионата страны.
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