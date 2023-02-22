Силкин считает, что «Спартак» не сможет составить конкуренцию «Зениту» в чемпионской гонке

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о второй части сезона Российской Премьер-Лиги. Напомним, чемпионат России возобновится 3 марта. А уже сегодня, 22 февраля, стартует плей-офф Кубка России.

«Ничего не жду от второй части РПЛ, у нас все очень предсказуемо. Все и так ясно. Борьба будет только за место в топ-3, а первое место понятно, кому достанется. Сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту?» Нет. Все возможно, конечно, но «Спартак» тоже может терять очки. Все будет ясно в первых трех играх. Интрига будет только за места в призерах и на вылет. Такова сейчас ситуация в РПЛ», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, по итогам 17 туров РПЛ «Зенит» лидирует в Российской Премьер-Лиге. Команда Сергея Семака набрала 42 очка. «Спартак» (36) — на втором месте. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).